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Об этом форвард рассказал своим поклонникам в микроблоге. Пострадала только машина его девушки, на которой он ехал.

Авария произошла в ночь на 1 августа в 01:40 на улице Ставропольской. Федор Смолов ехал по ночному Краснодару на BMW M5 First Edition, цена которого свыше 9 млн рублей, тем более лимитированная версия в 400 экземпляров. Похоже, футболист не справился с управлением и в результате повредил дорожное ограждение, но ни один человек не пострадал. Не вызвав ДПС, он скрылся с места происшествия.

Благодаря социальным сетям понятно, что здоровью Смолова после ДТП ничего не угрожает – только прилично пострадал кузов машины. Как сообщают в департаменте транспорта, игроку могут дать 15 суток в камере, а также выписать штраф в 58 600 рублей – именно в столько оценили поврежденные Федором ограждения.

Однако парень, похоже, не сильно был расстроен. На месте ДТП он успел сделать селфи с поклонником, который его увидел, после чего Смолов уехал.