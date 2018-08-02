Экс-президент «Спартака» назвал Смолова «позором российского футбола»

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Андрей Червиченко считает, что нападающий «Краснодара» и сборной РФ «наложил кучу на поле» во время ЧМ-2018.

Экс-президент «Спартака» Червиченко заявил, что ему неприятно говорить о Фёдоре Смолове. Он назвал футболиста «позором российского футбола», добавив, что в этом вопросе больше нечего обсуждать.

По словам Червиченко, стать лучшим бомбардиром сезона мог бы Дзюба, а не Смолов. Именно его экс-президент «Спартака» считает человеком-позитивом, характером и бойцом.

Андрей Червиченко говоря о Смолове заявил, что на ЧМ-2018 по футболу никто не видел и одной игры в его исполнении. Пока остальные футболисты работали, то Смолов просто гулял по полю, а в самый ответственный момент «кучу наложил посреди него».

Недавно же с участием Смолова произошло ДТП и здесь Червиченко ничего странного не видит. Футболисту стоит больше думать о спортивном футболе и режиме, считает эксперт.

По словам бывшего президента «Спартака», Смолов сам похоронил себя. Ему никогда не поступит предложение от серьёзного европейского клуба, ведь он «отнёсся пофигистически» к Чемпионату мира. Червиченко уверен, что Смолов сам не понял, куда попал.