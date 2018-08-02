«Черный» год для Смолова: Как топ-футболист превратился в посмешище

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Бывший игрок сборной России Владислав Радимов присоединился к стебу над форвардом «Краснодара» Федором Смоловым, погрязшем в ужасном отрезке как карьеры, так и жизни в целом.

Накануне худший игрок сборной России на ЧМ-2018 разбил в Краснодаре люксовую BMW за 9 млн рублей. В Сети никто и не думал сочувствовать нападающему, еще недавно считавшемуся главной надеждой отечественного футбола.

«Интересно, какую цитату Майкла Джексона использует Федор Смолов, чтобы объяснить раскуроченную бэху», - высказался о скандальном ДТП комментатор.

Фразу «Хорош смешить» и два смайлика впридачу оставил под стебом бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов. Экс-футболист стал не единственным представителем «игры миллионов», не постеснявшемся поизмываться над Смоловым.

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал Федю позором российского футбола, а вся страна, как было упомянуто ранее, короновала форварда худшим игроком команды Станислава Черчесова на ЧМ-2018.

Можно с абсолютной уверенностью сказать, это «черный» год как для карьеры, так и для жизни Смолова в целом. Как топ-футболист превратился в посмешище за два месяца, объяснить трудно. Возможно, по психике нападающего ударила травма, из-за которой он едва не пропустил мундиаль. На фоне игры Артема Дзюбы Смолов выглядел, мягко говоря, блекло, а его пенальти в ворота Хорватии, видимо, окончательно выбил футболиста из колеи.

Остается понадеяться, что в первых матчах нового сезона РФПЛ Федя вернет былую форму и снова станет забивакой номер 1 в отечественном футболе.