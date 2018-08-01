Источник: Смолова за ДТП лишат водительских прав и заставят возместить ущерб

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В настоящее время устанавливается сумма убытков после аварии.

Вот уже почти сутки общественность обсуждает ДТП с участием форварда «Краснодара» и сборной России Фёдора Смолова, который разбил дорогостоящий автомобиль BMW M5 First Edition. Осведомлённый источник сообщил прессе, что по итогам разбирательства футболиста, скорее всего, лишат водительских прав. Также глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов отметил, что Смолова заставят возместить ущерб городу. Администрация проведёт ремонт за счёт бюджета, после чего спортсмену направят досудебную претензию. Если он откажется компенсировать городу убытки, то представители мэрии направят в суд соответствующий иск.

Как известно, накануне вечером Фёдор Смолов угодил в ДТП в Краснодаре на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой. В ходе аварии футболист повредил металлические ограждения, разбил дорогостоящий автомобиль BMW M5 First Edition лимитированной серии, стоимость которого составляет минимум 9 млн рублей. Сам Смолов серьёзно не пострадал.