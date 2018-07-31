Кокорин обозвал Дзюбу «осликом»

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Новая фотография в социальных сетях у нападающего «Зенита» послужила поводом дружеской перепалки.

Так, Дзюба поделился коллажем, где сравниваем себя со львом и подписал, что у него сейчас именно такое состояние. На что Александр Кокорин ответил ему в комментариях: «Дзю ты же ослик». Позже они перекинулись «милыми» оскорблениями, называя друг друга героями из советского мультика, Винни Пухом и Кроликом.

Однако после того, как Кокорин обозвал шутливо своего партнера по команде «осликом», в Интернете стали появляется шутки, один из которых он и выложил у себя в InstaStories. Это коллаж, в котором сравнивается как по-разному видят фанаты и Александр питерского нападающего.

К слову, именно лев, только сине-бело-голубой, является символом «Зенита».