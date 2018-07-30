Лидер Хорватии на ЧМ не заметила дождя, когда увидела глаза капитана национальной сборной

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Во время ливня на церемонии награждения Чемпионата мира 2018 хорватский и французский президенты промокли до нитки.

По словам Колинды Грабар-Китарович, президента Хорватии, на торжественном мероприятии вручения наград победителям ЧМ, ей было совсем не до дождя. Она его даже не заметила, потому что в тот момент увидела глаза капитана национальной сборной Луку Модрича. В его взгляде она прочла, что полузащитник готов отдать что угодно, чтобы вернуть время назад и провести игру иначе и тогда она заплакала.

Напомним, что финал ЧМ проходил на РСК «Лужники» 15 июля. Чемпионский титул получили французы, которые выиграли у хорватов со счетом 4-2. Когда на поле вручали награды, пошел дождь, но кроме Инфантино и Путина, зонты больше никому не принесли, таким образом, главы Франции и Хорватии вынуждены были стоять под проливным дождем.

Многие считают, что организаторы мероприятия должны были предусмотреть защиту от дождя для всех участников, но, следует заметить, что зонты для высокопоставленных гостей – это дело исключительно их охранной службы.