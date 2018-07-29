Черчесов запретил футболистам выпить шампанское с Путиным в Кремле

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Вчера в Екатерининском зале прошла торжественная церемония награждения игроков национальной сборной по футболу почетными грамотами президента и орденами лучших игроков и тренера.

Вчера в Кремле состоялась торжественная церемония вручения наград игрокам национальной футбольной команды по результатам Чемпионата мира-2018. Все спортсмены в Екатерининском зале были удостоены почетных грамот президента, главный тренер отечественной команды Станислав Черчесов был награжден орденом Александра Невского, за отличную игру на турнире удостоены орденом Почета голкипер Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич.

Всем футболистам команды присудили новое звание заслуженных мастеров спорта. После этого в зал внесли поднос с бокалами шампанского для каждого присутствующего. Однако наставник с бокалом в руках запретил футболистам выпить шампанское в преддверии очередного матча, и сам отпраздновал все награды с президентом Владимиром Путиным: «Нам-то можно, а вы поаккуратнее».

Национальная сборная России успешно выступила на ЧМ-2018, дойдя до 1/4 финала мундиаля, где проиграла в серии пенальти серебряному призеру турнира-сборной Хорватии. В итоге команда РФ вошла в восьмерку самых сильных команд, продемонстрировав свой лучший результат за всю историю соревнований.