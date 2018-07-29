«Футбол и голубки»: Ростовчанин сделал предложение возлюбленной во время матча

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В яростный накал спортивного противостояния на «Ростов-Арене» вплелись романтические нотки, которые на время остудили пыл болельщиков.

Ростовчанин сделал предложение возлюбленной во время матча местного клуба против грозненского «Ахмата». Ироничные пользователи социальных сетей озаглавили это событие, как «футбол и голубки». Как сообщают очевидцы этой, хоть уже не уникальной, но душещипательной сцены, вначале друзья потенциального жениха развернули красочный баннер с признанием в любви некой Ане. Затем молодой человек, встав на одно колено, преподнес любимой кольцо.

Конечно же, девушка не стала обманывать ожидания десятков тысяч болельщиков, а особенно, своего «принца». Аня бросилась на шею возлюбленного, что и запечатлел на видео представитель местного паблика. Теперь ролик получил популярность в социальной сети, тем более, что ростовчане в этом матче одержали победу со счетом 1:0. Правда, гол забил исландец Бьорн Сигурдссон.