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Главного тренера сборной России по футболу Станислава Черсечова наконец-то оценили по достоинству. Об этом стало известно из источников.

Как стало известно, Станислав Черчесов удостоился ордена Александра Невского. Данная награда предназначается тем людям, у которых есть особые личные заслуги перед Россией. По мнению спортивных аналитиков, такая честь выпала у главного тренера после проведенного мундиаля на территории России.

А заслуга и правду велика. Отечественная сборная под руководством умелого тренера впервые за много лет смогла попасть в четверть финала, уступив там место хорватам по пенальти со счетом 3:4. Государственной награды удостоились голкипер российской сборной Игорь Акинфеев, а также защитник Сергей Игнашевич, которым вручат орден Почета.

Почетную грамоту президента России, по предварительным данным, получат следующие игроки: Владимир Габулов, Юрий Газинский, Владимир Гранат, Паулино Гранеро, Алан Дзагоев, Артём Дзюба и другие известные отечественные спортсмены.