«Сегодня – завтра»: Черчесов согласует контракт с РФС ближайшие дни

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Сообщается, что размер заработка тренера футбольной сборной РФ станет составлять 2,4 млн евро. Помимо того, возможна выплата бонусов.

Станислав Черчесов проинформировал, что срок действующего контракта заканчивается в августе. Новый контракт с РФС он намерен согласовать в ближайшие дни.

Возможно, это произойдёт, как сказал Черчесов, «сегодня – завтра». РФС в четверг уже выступил с заявлением о продлении контракты с нынешним главным тренером сборной.

Срок его действия – два года, с возможностью продления ещё на два. В РФС сообщили, что контрактом предусмотрена годовая зарплата в размере 2,4 млн евро. При достижении положительных результатов, она может вырасти до 3 млн с учётом бонусов.

Установлен и годовой бюджет на содержание тренерского штаба сборной. Он составляет 2,5 млн евро.

Команде Черчесова предстоит уже осенью стартовать в новом турнире. Он называется Лига наций. Сборная проведёт выездные и домашние поединки с Турцией и Швецией.

Если сборная РФ сможет выйти в финальную часть Евро-2020, контракт Черчесова будет продлён до предстоящего в Катаре ЧМ-2022.

Выступление футболистов под руководством Черчесова на ЧМ-2018 РФС признал успешным. Команда впервые вышла в четвертьфинала Мундиаля и была в полушаге от 1/2 финала, если бы не злосчастные промахи в послематчевых пенальти.

В то же время настораживает, что на этот Чемпионат команда попала напрямую, как представительница страны-хозяйки. А вот с выходом из группы у болельщиков – постоянный «валидол».