Нижегородец продает футболку с автографом Марадоны за 500 тыс. рублей

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Такой лот появился на одном из сайтов объявлений. Уточняется, что на футболке даже два автографа.

Как нижегородец пишет в объявлении, один автограф Марадоны – на груди, второй – на спине. Продавец хочет получить за футболку 500 тыс. рублей. С одной стороны, сумма, за которую автор объявления продает футболку, чрезмерная, хотя если вспомнить, что эти автографы писала «рука бога», то можно согласиться.

Легенда футбола, человек, прославивший своей игрой Аргентину, Диего Марадона был в Нижнем Новгороде 21 июня. Он присутствовал на матче Аргентина-Хорватия. К его великому сожалению, аргентинцы тогда проиграли 0:3 и выбыли из турнира.