Москвич продает на Avito «полотенце Месси» за 1,5 млн рублей

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Предмет туалета нападающего сборной Аргентины остался на память у счастливчика по имени Алексей, повстречавшего звезду футбола после матча 1/8 финала ЧМ-2018.

30 июня на «Казань Арене» состоялась одна из самых зрелищных игр мундиаля. Будущие чемпионы мира переиграли аргентинцев со счетом 4:3. Москвич Алексей неизвестным образом сумел пробраться в раздевалку проигравших, получив полотенце самого Лионеля Месси.

9 июля предмет туалета пятикратного обладателя Золотого мяча появился на Avito. Алексей продает «полотенце Месси» за нескромные 1,5 млн рублей. Возможно, москвич даже сумел найти богатого покупателя, ведь со вчерашнего дня его объявление закрыто.

Пользователи Сети не стали обвинять предполагаемого счастливчика во лжи, ведь доказать, что полотенце не принадлежит Месси, как и обратное, вряд ли кому-то удастся.

К слову, Алексей может смело приумножить стоимость уникального сувенира с ЧМ-2018, ведь Лео уехал с мундиаля с большим скандалом, а значит, все еще не исключен его уход из сборной Аргентины. В таком случае, вполне возможно, что доставшимся москвичу полотенцем форвард вытирался на закате международной карьеры.