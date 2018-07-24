В Беларуси умерла чемпионка России по футболу Юлия Борисенко

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Спортсменка скончалась в возрасте 28 лет, причины смерти не сообщаются.

В Беларуси при невыясненных обстоятельствах умерла чемпионка России по футболу Юлия Борисенко. Защитник ФК «Звезда-БГУ» скоропостижно скончалась накануне. Информацию о смерти спортсменки сообщила пресс-служба клуба. В сообщении отмечается, что трагедия глубоко потрясла руководство и работников «Звезда-БГУ». Команда и болельщики разделяют боль от утраты с близкими Юлии, говорится в публикации на официальном сайте клуба. Как известно, Борисенко в своё время защищала цвета российского клуба «Рязань-ВДВ».

В 2013 году в его состав она стала чемпионом России, а годом позднее – обладателем Кубка России. Последний матч за «Звезду-БГУ» она сыграла 21 июля. Тогда команда Юлии разгромила соперника с огромным счётом 22:0. Сама же она забила один из мячей в ворота соперника.