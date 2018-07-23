Дудь хочет увидеть ФК «Ростов» на «Ростов Арене»

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Скандальный блогер на своей странице добавил видео с благодарностью стадиона капитану ФК «Ростов» за то, что он предан команде.

Александр Гацкан уже как 10 лет назад посвятил всего себя команде. Поэтому было принято решение разместить гигантскую двигающуюся запись с этой благодарностью на фасадной части стадиона. Это видео привлекло внимание российского журналиста. Дудь в своем профиле Instagram добавил пост с этим же видео и после дубляжа текста на фасаде добавил, что хочет увидеть ФК «Ростов» на «Ростов Арене», иначе это станет «эпическим провалом».

Такое сообщение от Юрия вполне объяснимо. Недавно в источниках появлялась информация о том, что «Ростов Арена» будет недоступна для клуба, поскольку арендная плата для команды – просто неподъемная. Но президент футбольного клуба Арташес Арутюнянц уверяет, что переживать нечего, игры именно на «Ростов Арене» уже запланированы, а билеты уже можно купить в кассах.

В этом вопросе, как признался Арутюнянц, им помог губернатор области. Он уверен, что благодаря современной арене команде удастся достичь новых высот в футболе и попросил активнее поддерживать футболистов.

Напомним, на «Ростов Арене» были проведены несколько матчей ЧМ-2018. Команды, которые играли в последний раз, стали сборные Бельгии и Японии. Бельгийская сборная в этом матче одержала победу над японской со счетом 3:2.