Вчера, 22:35

Миллионы поклонников обескуражены великой потерей.

Его путь проложен был в Германию, где он был легионером в Айнтрахт Франкфурт по контракту. В число его величайших спортивных достижений эксперты относят шесть матчей за команду ÖFB, в 1990-х годах он был одним из самых опасных бомбардиров бундеслиги. На его счету два чемпионских титула с Wacker (1989, 1990) и его награда «Лучший бомбардир Австрии» в 1992 году. Эта награда послужила ему толчком от скамьи нападающего к карьере вратаря. В 1997 году он впервые поиграл за границей: на Кипре он был в течение года по контракту. После этого Вестертхалер играл в Германии у Айнтрахта во Франкфурте и Оснабрюке. В 2005 году он начал карьеру тренера в Инсбруке. В 2017 году после долгих лет участия в турнире «Св Хорн» Вестертхалер перешел в «Юньнань фейху».

Бывший игрок Wacker Кристоф Вестерталер умер, но его облик и профессионализм навсегда останется в глазах его поклонников. Он скончался в возрасте 53 лет от сердечного приступа. Всоцсетях пользователи пишут много комментариев после раскрытия этой информации. В Германии прощаются с умершим Кристофом Вестертальером.

«Он был подмастерье. Спокойствие в мире. Гизи отдыхай в мире», «Много сил твоей семье .Один из лучших нападающих в 90-е годы !», «Всегда оставался на волне GISCHI. Опять же, идол из моей юности из нас пошел в мир! Оставшимся желаю силы, чтобы пережить эту потерю», - пишут поклонники на сайте krone.