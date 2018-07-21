Умер помощник Станислава Черчесова

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Скончался австрийский футболист и тренер Кристоф Вестертхалер.

Он умер 21 июля. Смерть наступила в результате инфаркта. Ему было всего 53 года.

В 2004–2005 годах он был членом тренерского штаба Станислава Черчесова в футбольном клубе Австрии «Ваккер». С 2011 года австриец был на тренерской работе в «Хорне». Успел поработать с «Велсом».

Продолжение... В Германии прощаются с умершим Кристофом Вестертальером Миллионы поклонников обескуражены великой потерей.... Когда Кристоф Вестертхалер был футболистом то играл за «Инсбрук», ЛАСК, «Тироль», «Форвертс» и другие клубы. С 1989 по 1993 год защищал цвета сборной команды Австрии.

О смерти стало известно от пресс-службы франкфуртского клуба «Айнтрахт». В этом клубе он был защитником 1998 по 1999 год.

Ранее от СМИ поступила информация, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пока не ответил вопрос о том, продолжит ли работать со сборной.

Черчесов вывел команду России в четвертьфинал мирового первенства. Такого результата россияне не показывали ни разу за всю историю мундиалей. Срок контракта Черчесова с Российским футбольным союзом истекает 31 июля.