Марсело сыграл с «простыми» людьми в волейбол ногами

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Защитник сборной Бразилии, которая успела на ЧМ-2018 сыграть 4 матча и вылететь в четвертьфинале, к сожалению, не смог полностью показать – ни одного гола с его участием.

Хоть Марсело сейчас и на отдыхе, но спортсмены никогда не забывают о своем деле. Поэтому на пляже игрок испанского «Реала Мадрида» сыграл с «простыми» людьми в волейбол, но ногами. Впрочем, там игра в этом и заключалась. На интересную вариацию волейбола посмотреть собралось приличное количество людей.

В сети гуляет новость о переходе вслед за Роналду и Марсело в «Ювентус». Футболист даже подписался на их официальный аккаунт в Instagram. По неофициальной информации, клубу его переход может обойтись в 60 миллионов евро.