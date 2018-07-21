Колобков Путину: Просим внедрение Fan ID в чемпионате России

Сегодня, 11:50

После ЧМ-2018, успех инициативы обеспечен, уверенны эксперты.

Министр спорта России внес инициативу на рассмотрение президента в вопросе проведения игр в Чемпионате России. Колобков направил Путину инициативу.

«Просим дать поручение на внедрение системы идентификации для внутреннего футбольного первенства», – говорится в сообщении.

Эксперты оценили данное предложение и предрекают, что президент рф может посодействовать министерству спорта в этом вопросе. Если предложение примут в разработку, то россияне получат уникальную возможность посещать игры Чемпионата России по особым паспортам Fan ID. Напомним, что мундиаль принес для России много пользы, среди главных позитивных тенденций болельщики отметили развитие инфраструктуры для чемпионата, расширение числа болельщиков, необыкновенный опыт организации и проведения международных мероприятий.