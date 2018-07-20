Путин рассмотрит вопрос о свободной продаже пива на стадионах

Сегодня, 21:09

Пиво, по словам президента Татарстана, неизменный атрибут любого футбольного болельщика.

Президент Татарстана Рустам Минниханов озвучил просьбу президенту Российской федерации Владимиру Путину о том, чтобы легализовать слабоалкогольные напитки, к примеру, пиво, на стадионах во время матчей. По его словам в одной только Казани пива было продано на 89 миллионов рублей во время одного из матчей Чемпионата мира. Он сообщает, что ни одного инцидента агрессии со стороны болельщиков не было зафиксировано. А пиво, все-таки, неизменный и любимый атрибут футбольного фаната.

Владимир Путин пообещал, что данный вопрос он непременно рассмотрит. «Ну, уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, посмотрим», заметил президент. На это Минниханов ответил, что он лишь беспокоится о комфорте братьев-славян.

Просьбу о свободной продаже пива на стадионах также озвучили представители Российской футбольной премьер-лиги. На данный момент продажа любой слабоалкогольной продукции на матчах запрещена. Поблажка в законодательстве была сделана только в угоду ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что в связи с дождем на закрытии Чемпионата мира, президент Российской Федерации стоял под зонтом, а вот президенты Франции и Хорватии остались под дождем. Нашлись люди, которые создали карикатуру на данное событие и обратили внимание не столько на спортивную составляющую мундиаля, сколько на политическую.