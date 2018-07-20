Украинского футболиста раскритиковали за жест Дзюбы

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Полузащитника юношеской сборной Украины по футболу Георгия Цитаишвили раскритиковали за то, что после забитого гола он повторил жест Артема Дзюбы.

Обвинения на молодого украинского футболиста посыпались после того, как он забил гол в ворота французской команды, открыв счет во встрече на юношеском чемпионате Европы. Забив гол, он положил одну руку на макушку, а другой отдал честь.

Критики высказывали претензии, что для Цитаишвили эталоном являются не те игроки. Георгий в ответ сказал, что не будет оправдываться, так как не понимает, из-за чего эта вся шумиха, в чем он провинился, и что он такого сделал. Он говорит, что готовится к игре, как и вся команда, и также, как команда, прикладывает максимум усилий для победы. Команда сумела обыграть французскую сборную. А критики пусть пишут что хотят.

Справедливости ради надо сказать, что в Сети не только критикуют Георгия Цитаишвили. Некоторые говорят, что Дзюба – далеко не первый игрок, который праздновал забитый гол, отдавая воинское приветствие. Например, приводят фото Гризманна, который отдает честь президенту Франции Эммануэлю Макрону.