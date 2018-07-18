Пост Роналду Forza Juve занял пятое место по лайкам за всю историю Instagram

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Коротенький пост Роналду о его переходе в Ювентус «Вперед «Юве» (Forza Juve) получил вал лайков от болельщиков. Количество их перевалило за 11 миллионов и продолжает увеличиваться.

Запись была сделана два дня назад, пост занял пятое место по лайкам за всю историю Instagram.

Больше всего лайков получил пост американской модели Кайли Дженнер. Ее фото в феврале с дочерью Сторми лайкнули 17 900 000 раз. На втором месте по популярности также еще один ее пост.

Четвертое место по популярности в Instagram занимает другой пост Роналду, в котором он написал о рождении дочери.

В двадцатке по количеству «сердечек» в Instagram находятся семь постов Роналду, что свидетельствует об огромной популярности футболиста.

За трансфер Роналду из «Реала» в «Ювентус» туринский клуб выложил 117 млн евро. Итальянская пресса пишет, что приход Роналду окажет сильное влияние на чемпионат Италии. Ожидается, что это поможет вернуть времена доминирования Серии А на мировой арене. Также ожидается влияние этого перехода на итальянский чемпионат в финансовом плане.