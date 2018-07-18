Анте Ребич из сборной Хорватии лишил долгов 500 жителей родного села

Сегодня, 06:15

Нападающий сборной Хорватии доказал преданность и почтение своим корням. Успешный футболист погасил кредиты уроженцев деревни Имоцки.

Не каждая знаменитость может с гордостью рассказать о своем простом происхождении. Многие известные персоны, завоевавшие славу и любовь общественности, стесняются своего детства, простой семьи и бедного взросления, а добившись успеха, напрочь забывают о родных корнях.

Этого не скажешь о известном футболисте, нападающем сборной Хорватии Анте Ребиче. Он вырос в маленькой деревне Имоцки, которая расположена неподалёку от Сплита. Спортсмен уехал из родного села в 19 лет, однако никогда не забывал о данном местечке. Недавно он лишил долгов 500 жителей Имоцки, погасив все их кредиты. О щедром поступке игрока клуба «Айнтрахте» с гордостью рассказал его давший хороший знакомый Ловро Шиндик.