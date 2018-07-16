СМИ: Нам будет не хватать лучшего в истории ЧМ-2018

Сегодня, 21:27

Смелое заявление президента FIFA о лучшем футбольном мундиале в России было бы скептически воспринято, и классифицировано как очередная провокация, не поддержи его высказывание все мировое сообщество.

Многие негативно восприняли новость о проведении ЧМ-2018 в России, изначально считая такое решение ошибочным, а может и коррумпированным. Хотя Олимпиада в Сочи и предыдущие спортивные состязания в РФ были достойно организованы и прошли в целом неплохо, они сильно ударили по бюджету страны, и навсегда останутся под тенью допингового скандала. Однако этот Чемпионат превзошел все самые смелые надежды, и навсегда запечатлен в памяти общественности как нечто потрясающее.

Несмотря на различные политические разногласия, сложную обстановку на мировой арене, запугивания болельщиков ужасами, творящимися в России и страшных, враждебных русских, футбольные фанаты «рискнули жизнью», и целый месяц провели в 12 российских городах, чтобы поддержать свою национальную команду. И не зря, ведь их ждал теплый, заботливый прием, а россияне, напитанные волшебным духом происходящего, показали себя настоящих, растоптав все самые дикие и ужасные стереотипы.

Неожиданными оказались и сами матчи. Опасения, что влияние клубного футбола, который превратил ведущие команды в могущественные бренды, лишит сам мундиаль значимости были развеяны. Этот Чемпионат прошел волшебно. СМИ с грустью отмечают, что будет не хватать лучшего в истории Чемпионата мира, который прошел в России.