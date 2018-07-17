Блаттер похвалил Россию за выдающийся чемпионата мира

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Бывший президент Международной федерации футбола лестно отозвался о российской организации мундиаля.

Йозеф Блаттер в своем Twitter-аккаунте похвалил Россию за хорошую организацию и проведение ЧМ-2018.

"Выдающийся чемпионат мира! Мои комплименты всей организации и особенно России!", - написал Блаттер в Twitter.

Финал футбольного первенства закончился победой команды Франции. Ровно двадцать лет понадобилось французам, чтобы во второй раз завоевать победный кубок.

Чемпионат в России стал первым, где использовали систему видео-помощников для арбитров под названием VAR. Она помогла при назначении пенальти в ворота сборной Хорватии, когда встал спорный вопрос о том, сыграл ли рукой Иван Перишич полузащитник национальной сборной Хорватии.

Йозеф Блаттер изначально был против использования VAR на чемпионате.