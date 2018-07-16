«54 млн евро»: «Ювентус» продал 520 тысяч футболок Криштиану Роналду

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Цена футболки колеблется от 85 до 137,5 евро. На сайте клуба сделали 500 тысяч заказов, остальные 20 тысяч реализовали через магазины и спонсора Аdidas.

Руководство «Ювентус» прекрасно понимает, что Криштиану Роналду является футболистом, на котором можно хорошо заработать. Так, футбольный клуб продал 520 тысяч футболок с именем легендарного спортсмена, получив от этого 54 миллиона евро. Отмечается, что сам «Ювентус» получит не полную сумму, а только ее часть, поскольку в реализации футболок принимал участие и спонсор Аdidas.

Предполагается, что доля полагается и самому Криштиану Роналду. Известно, что этот дорогой герой обошелся «Ювентусу» в 112 миллионов евро, годовая зарплата талантливого спортсмена составляет 30 миллионов евро.