Сегодня, 17:00

Глава правительства рассказал, что судьба наследия ЧМ будет рассматриваться в ближайшее время.

Дмитрий Медведев заявил о новой эпохе в футболе, ведь, по его мнению, футболисты, главный тренер, специалисты, которые работали над хорошей игрой, достойны похвалы и уважения. Они смогли поднять российский футбол «с колен» и достойно представить нашу страну на мундиале.

Политик утверждает, что Россия после чемпионата поднялась в глазах многих стран, поскольку организация мундиаля была проведена на высочайшем уровне. Особенно Медведев благодарен Станиславу Черчесову, который смог представить достойную команду.