Футболисты сборной Франции в раздевалке скандировали фамилию президента России

Вчера, 23:30

Бурным празднованием закончился чемпионат и победа французской сборной в России.

Футболисты сборной Франции в раздевалке скандировали фамилию президента РФ: «Путин, хэй-хэй-хэй». Победу французов было слышно издалека – игроки сборной и пели, и танцевали, и даже прыгали на столе в раздевалки, использую различные кричалки. Ролик с радостными спортсменами выложили в Twitter.

Напомним, 15 июля состоялся матч между французами и хорватами, в котором одержала победу сборная Франции, тем самым завоевав золото на ЧМ-2018.