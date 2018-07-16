По делу ли травят Путина за «президентский зонт» в финале ЧМ-2018?

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Лидер РФ не укрыл от проливного дождя главу Хорватии Колинду Грабар-Китарович во время церемонии награждении победителя Чемпионата мира, за что получил порцию жесткой критики от «интернет-войск».

Не мужик, царь, промокашка, сахарный – как только не называют Владимира Путина после вручения сборной Франции золотых медалей ЧМ-2018. Да, лидер россиян некоторое время был единственным, кого «президентский зонт» укрыл от проливного дождя на глазах миллионов зрителей. Однако этот факт не дает ответа на вопрос: по делу ли травят президента РФ за персональный зонт в финале мундиаля?

Конечно же, нет. За безопасность и комфорт Путина отвечает какой-нибудь условный майор Петров. Именно он должен реагировать на внезапно пустившийся дождь, пробку на пути у президента или более серьезные вещи, скажем, покушение. Такие же Петровы есть у Макрона и Грабар-Китарович. Путин не виноват, что его охранник оказался самым расторопным. Здесь можно лишь похвалить героя, имя которого никогда не просочится в прессу.

Так почему же президент РФ не «включил мужика», исправив оплошность охранника хорватского лидера и продемонстрировав знаменитое российское гостеприимство, спросите вы? Посмотрите повтор церемонии награждения, и вам все станет ясно. Из-за нескончаемого потока футболистов, тренеров и прочих причастных к футбольному празднику лиц, у Путина не было ни секунды времени, дабы попросту повернуть голову в сторону Грабар-Китарович.

ЧМ-2018 в России стал лучшим мундиалем за всю историю, заявил президент FIFA Джанни Инфантино. На протяжении месяца весь мир восхищался организацией чемпионата, поэтому очень тяжело понять людей, перечеркивающих море позитива одним пятиминутным инцидентом, который инцидентом и не назовешь.