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Хорват Матео Ковачич разместил на своей странице в социальной сети запись, посвященную усопшему 10 июля приятелю.

Футболист сборной Хорватии посвятил серебро ЧМ-2018 умершему другу Эдвину Ходжичу, которого резко не стало в 23 года. Ковачич написал: «Ovo je za tebe. R.I.P. Dino», что переводится как «Это для тебя. Покойся с миром, Дино». Примечательно, что на фото, который выложил хорват, на кофте у футболиста написано то же самое, что и в посте. В руках спортсмен держит серебряную медаль, которая гордо висит у него на шее.

Сборная Хорватии проиграла Франции со счетом 2:4, тем самым заняв второе место в мундиале.