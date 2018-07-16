Путин: Люди, приехавшие на ЧМ-2018, чувствовали себя в безопасности

Сегодня, 09:33

Восторженные отзывы западных экспертов, которых трудно заподозрить в любви к России, а также простых болельщиков, являются неопровержимым свидетельством триумфа России, как организатора феерического Чемпионата мира по футболу.

На официальном сайте президент России Владимир Путин написал, что люди, приехавшие на ЧМ-2018, чувствовали себя в полной безопасности. Это обстоятельство полностью поломало пропагандистские клише, которые вбрасывались в западное информационное пространство перед началом мундиаля. По словам Путина, практика показала четкую организацию силовых структур, которые, охраняя покой болельщиков, не создавали никаких препятствий для свободного передвижения и выражения своих эмоций на стадионах и улицах российских городов.

Контраст с предыдущим Чемпионатом мира, проводившимся в Бразилии, настолько очевиден, что даже самые враждебно настроенные западные СМИ были вынуждены не поднимать больше тему «опасной России» с «пьяными медведями». Четыре года назад болельщики не рисковали лишний раз покидать свои отели и передвигались по городам только на специальных автобусах с вооруженной охраной.