Участников Pussy Riot вынесли с поля и доставили в полицию

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Ответственность за происшедшее взяла на себя феминистская панк-рок-группа, о чем они тут же сообщили в своем Facebook.

Молодой мужчина в сопровождении 3 девушек выбежал на поле во время заключительного футбольного матча в «Лужниках». Всех четверых участников Pussy Riot доставили в полицейский участок.

Из-за этой выходки пришлось прервать главное футбольное соревнование, в котором за звание чемпиона мира боролись сборные Франции и Хорватии. Нарушители были одеты в форму, напоминающую стандартную одежду стражей порядка. Выносить их пришлось с поля за руки и за ноги. Инцидент произошел на 50 минуте финального соревнования.

По словам Павла Чичикова, руководителя "Агоры", в полицию к задержанным правонарушителям уже выехал адвокат.