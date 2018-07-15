«Историческое событие»: Впервые в финале ЧМ судья прибег к системе VAR

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За три месяца до стартового свистка на ЧМ-2018 в России, FIFA приняла окончательное решение о применении на турнире системы видеопомощи арбитрам.

В воскресенье, 15 июля состоялось историческое событие. На 38 минуте финального матча между сборными Франции и Хорватии главный судья матча аргентинец Нестор Питана принял решение о видеопросмотре эпизода, произошедшего в штрафной площадке французов, когда хорват Иван Першич сыграл рукой. Операторы в студии VAR приняли однозначное решение о назначении пенальти. Таким образом, счет стал 2:1 в пользу сборной Франции после точного удара Гризмана.

Эксперты FIFA высоко оценили эффективность системы видеопросмотров и приняли решение о ее дальнейшем применении в международных матчах под своей эгидой. Между тем, особо отмечается, что VAR не может оглашать окончательный вердикт, а лишь подсказывать верное решение арбитру матча, после чего, тот может поступать на свое усмотрение.