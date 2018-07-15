Моуринью сообщил о роли Жиру в составе сборной Франции

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Знаменитый тренер, навсегда вписавший свое имя в пантеон славы футбольных наставников всех времен и народов, приоткрыл некоторые стратегические секреты команд, участвовавших в ЧМ-2018.

В частности, Жозе Моуринью сообщил о роли Оливье Жиру в составе сборной Франции. По мнению португальского тренера, несмотря на то, что этот форвард в ходе Чемпионата не проявил своих бомбардирских качеств, он является идеальным диспетчером для команды. Необходимо учитывать, что французы на этом мундиале удивили специалистов дисциплиной и четким следованием установкам наставника сборной Дидье Дешама.

Поэтому роль Жиру, как дирижера командных действий, неоценима. Кроме того, Моуринью видит прекрасные индивидуальные качества Оливье и отсутствие эгоизма в завершающих фазах атак. Напомним, на 60-й минуте финального матча сборная Франции выигрывает у хорватом со счетом 3:1. Разрыв увеличил Погба.