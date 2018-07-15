Болельщики финального матча по футболу освистали Домагоя Виду

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Когда диктор произнес фамилию защитника хорватов Домагоя Виду, объявляя составы команд, стадион заполнили неодобрительный гул и свист болельщиков на трибунах.

Встреча сборных Франции и Хорватии проходит на стадионе «Лужники» в Москве. Поводом для такой реакции болельщиков финального матча стал видеоролик, который опубликовал футболист в социальных сетях после победы Хорватии над сборной России. На ролике футболист с бутылкой пива в руках кричал: «Слава Украине!».

За эту нелицеприятную выходку Виду было вынесено предупреждение за неспортивное поведение от ФИФА.

Во время поединка Хорватии с Англией болельщики также освистали футболиста. Гул заполнял стадион каждый раз, когда мяч оказывался у Виду. В этом матче победили хорваты со счетом 2:1.

Хорватия впервые в истории стала финалистом мундиаля 2018.

Напомним что с 2013 года Домагой Вида был игроком киевского «Динамо». В этом году вошел в состав турецкого «Бешикташ».