«Прогноз не верен?»: Бывший глава РФС не поставил бы свои деньги на сборную Франции.

Сегодня, 18:55

В конце первого тайма финального матча пока трудно согласиться с комментарием Анатолия Воробьева, который он высказал за день до главного события ЧМ-2018.

Бывший глава РФС не поставил бы свои деньги на сборную Франции, об этом он заявил в интервью российскому изданию. Однако реальность показывает, что события на поле «Лужников» меняются со скоростью, которые трудно было прогнозировать даже самым искушенным футбольным экспертам, а также букмекерам, на мнение которых и ссылался Воробьев.

Уже на 18 минуте первого тайма гол забил Марио Манжукич, правда, в собственные ворота. Удар был красивый, головой в левую «девятку». Однако не прошло и десяти минут, как Иван Беришич, исправляет трагическую несправедливость. Эффектный удар в левый угол со штрафной, не оставил шансов голкиперу сборной Франции. Французы заметно прибавили после пропущенного мяча и, Гризман получил законное право на пенальти. В конце первого тайма французы выигрывают со счетом 2:1.