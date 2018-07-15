Трабукки сборной Хорватии: «Заставьте Дражена гордиться вами с небес»

Сегодня, 18:30

Футбольный агент призвал футболистов хорватской сборной победить сборную Франции в финале ЧМ-2018 ради баскетболиста Петровича, который трагически погиб 25 лет назад.

Марко Трабукки обратился к сборной Хорватии с призывом стать чемпионами кубка FIFA ради Дражена Петровича, талантливого баскетболиста, трехкратного призера Олимпийских игр, чемпиона Европы и мира, который трагически погиб в автокатастрофе 25 лет назад. «Заставьте Дражена гордиться, ведь он следит за вами с небес», - добавил футбольный агент.

Решающий матч Чемпионата мира проходит на стадионе «Лужники» в Москве. За звание чемпиона борются национальные сборные Хорватии и Франции.