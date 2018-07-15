Сегодня, 18:10

Настоящей фантасмагорией завершился Чемпионат мира по футболу в России.

Церемония закрытия явилась продолжением удивительного и красочного спортивного шоу. Уилл Смитт и Рональдиньо зажгли на церемонии закрытия ЧМ-2018. Мировая звезда шоу-бизнеса исполнял любимые хиты своих поклонников, а легенда футбола Роналдиньо исполнил такое соло на барабанах, что «Лужники» чуть не разорвало от восторженных возгласов многочисленных фанатов. Также со своей композицией выступил dj Smash, опровергнув, тем самым, спад популярности в России.

Президент России Владимир Путин присутствовал на церемонии закрытия. Также на трибунах было замечено немало узнаваемых персон. Например, Стивен Сигал, известный своей давней любовью к России, а также представители политического истеблишмента стран, которые ранее официально заявляли о возможном бойкоте ЧМ-2018.