Глава «Наполи»: «Покупка Роналду привела бы к банкротству»

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Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что португальский форвард действительно хотел продолжить карьеру в неаполитанском футбольном клубе, и рассказал о последствиях подобного шага.

Глава футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что португальский нападающий действительно хотел перейти из «Реала» в его клуб. Агент спортсмена Жорже Мендеш обсуждал с ним данный переход. Игроку планировалось предложить 350 миллионов евро с учетом всех затрат на трансфер, однако это слишком дорого для данного клуба, и такая покупка привела бы к банкротству. Поэтому Криштиану Роналду избрал для себя новое направление для продолжения футбольной карьеры, и в начале июля перешел в «Ювентус». «Наполи» же возглавил Карло Анчелотти.