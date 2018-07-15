Мундиаль добрался до космоса: На МКС перед финалом сыграли немец и двое россиян

Сегодня, 17:04

Футбол не чужд и Вселенной, что уже проверено. Состоялся первый космический матч.

Правда, не межгалактический. На МКС в преддверии финала Мундиаля сыграли немец и двое россиян. Как оказалось, у Сергея Прокопьева, возглавляющего экипаж станции, очень неплохие задатки нападающего.

На МКС ждут финала, где встретятся Хорватия и Франция. Перед этим они решили устроить свой дружеский поединок.

Прокопьев, представляющий Екатеринбург, попробовал каково оно быть нападающим в космосе. Получилось у него неплохо. Один раз он даже пробил головой. Однако, «космический вратарь» с ударом справился.

Космонавты на МКС наблюдали весь Мундиаль за игрой сборной РФ. Когда она покинула чемпионат, они не перестали оставаться в курсе его событий.

За кого в предстоящем финале на ЧМ-2018 станут болеть «космические футболисты», пока не известно.