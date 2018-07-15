В Таиланде спасённые подростки будут смотреть финал Мундиаля в записи

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Как и было обещано, они увидят главный матч ЧМ-2018. Однако, просмотр в прямом эфире для них невозможен.

Спасённые в Таиланде из подземелья подростки и их тренер будут смотреть финал Мундиаля. К сожалению для них, они смогут увидеть матч лишь в записи.

Подростки очень хотели увидеть этот матч «вживую». Такую возможность им пообещал президент ФИФА. Позднее оказалось, что перелёт на финал Мундиаля для них не возможен по медицинским показателям.

После этого они очень надеялись увидеть финал, пусть и в Таиланде, но в прямом эфире. Не получается и с этим.

Возражают врачи больницы Прачанукро, где сейчас на излечении спасённые юные футболисты со своим тренером.

Они считают, те ещё достаточно слабы и им нужно отдыхать, а матч начинается по местному времени в 22-00.

Долго смотреть телевизор подросткам не разрешается, но медики пообещали сделать запись.

Правда остаётся вопрос, захотят ли спасённые пациенты сохранить интригу и дождаться её просмотра или воспользуются гаджетами, чтобы узнавать результаты онлайн.