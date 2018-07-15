Президент Хорватии на русском языке поблагодарила Россию за Мундиаль

Сегодня, 11:41

Это она сделала путём видеообращения с борта самолёта. О «Славе Украине» не упоминала.

Колинда Грабар-Китарович будет присутствовать на финале ЧМ, где сыграет команда её страны. Президент Хорватии на русском языке уже поблагодарила Россию за прекрасный Мундиаль.

Она поздоровалась с российскими болельщиками. Затем от имени их хорватских коллег передала спасибо за сердечный приём. Президент Хорватии отметила, что россияне прекрасные хозяева.

Грабар-Китарович призвала россиян болеть сегодня за Хорватию. О выходке со «Славой Украине» президент Хорватии предпочла не вспоминать.

У Владимира Путина заранее была запланирована встреча с главами государств, чьи сборные выйдут в финал ЧМ-2018.