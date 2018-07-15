Симонян: Хорваты могут сотворить историю в финале Мундиаля

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Больше ставок делают на Францию. Тем весомее окажется выигрыш, если победит Хорватия.

ЧМ-2018 принёс столько сюрпризов и рекордов, что, кажется, и удивляться то уже нечему, но интрига – до конца. Никита Симонян полагает, что хорваты в финале Мундиаля вполне способны сотворить историю. Они ещё никогда не брали главный футбольный трофей. Тем выше их желание.

Однако, им в некоторой степени будет помехой фактор усталости. По факту, они отыграли на целый матч больше французов.

Это потому, что хорваты, выйдя из группы, во всех остальных матчах играли дополнительное время. Помимо того, три серии послематчевых пенальти также могут расшатать нервы. Французы этого избежали и для восстановления имели более комфортный режим.

Симонян не решился делать прогноз. Он лишь напомнил, что французы с хорватами уже встречались 20 лет назад. Это произошло в полуфинале Мундиаля, проводимого во Франции.

Хорваты тогда проиграли. Есть шанс не просто отыграться, а и сотворить историю.

В то же время за Францию выступает Дидье Дешам. Он уже был чемпионом мира в составе её сборной и намерен повторить успех.

У хорватов также несколько игроков мирового уровня, но на высшую ступеньку Мундиаля они ещё не поднимались.