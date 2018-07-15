Путин: Игра сборной на ЧМ-2018 была на высшем уровне

Россия со всей ответственностью отнеслась к мероприятию мирового значения. Так считает президент Российской Федерации.
Владимир Владимирович Путин не огорчился, что сборная России по футболу выбыла из Чемпионата мира 2018. Лидер России считает, что российские футболисты в ходе подготовки и проведения ЧМ-2018 поднялись на ступень выше в своей квалификации, показав очень хорошую игру.
Если еще полгода назад россияне называли российских футболистов "инвалидами" и при каждой возможности травили их за невозможность победить даже слабого соперника, то сейчас граждане поняли, что российские спортсмены достойны быть чемпионами и обязательно ими станут. Такого же мнения придерживается Владимир Путин. Президент Российской Федерации заявил, что сборная России по футболу показала достойную игру и оправдала надежды болельщиков. По мнению лидера РФ, игра сборной во время ЧМ-2018 была на высшем уровне.