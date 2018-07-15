Путин: Игра сборной на ЧМ-2018 была на высшем уровне

Сегодня, 01:15

Россия со всей ответственностью отнеслась к мероприятию мирового значения. Так считает президент Российской Федерации.

Владимир Владимирович Путин не огорчился, что сборная России по футболу выбыла из Чемпионата мира 2018. Лидер России считает, что российские футболисты в ходе подготовки и проведения ЧМ-2018 поднялись на ступень выше в своей квалификации, показав очень хорошую игру.

Если еще полгода назад россияне называли российских футболистов "инвалидами" и при каждой возможности травили их за невозможность победить даже слабого соперника, то сейчас граждане поняли, что российские спортсмены достойны быть чемпионами и обязательно ими станут. Такого же мнения придерживается Владимир Путин. Президент Российской Федерации заявил, что сборная России по футболу показала достойную игру и оправдала надежды болельщиков. По мнению лидера РФ, игра сборной во время ЧМ-2018 была на высшем уровне.

«Россия основательно и ответственно готовилась к чемпионату. Мы искренне рады, что он удался. Объединил миллионы людей вокруг футбола. Наши усилия по достоинству оценили спортсмены, которым были созданы все условия, чтобы показать максимум своих возможностей, представители средств массовой информации... и, конечно, болельщики», - заявил Владимир Владимирович.