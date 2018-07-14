Далич и Модрич: Вся Хорватия будет праздновать, даже если мы проиграем финал

Сегодня, 18:14

Состоялась пресс-конференция сборной Хорватии перед финальной игрой чемпионата мира. Главный тренер команды Златко Далич рассказал, что нынешняя команда Хорватии – просто прекрасна.

Финал чемпионата, который предстоит в воскресенье – это противостояние команд Франции и Хорватии. Златко Далич сказал, что для его команды, а особенно в финале, совершенно неважен баланс прошлых встреч между командами (надо сказать, что из пяти матчей три раза победили французы, а два закончились вничью). Никакого давления, по словам главного тренера, на команду нет, играть футболисты будут свободно и раскрепощенно. Тренер уверен, что команда покажет свой лучший футбол. Крупных травм у игроков нет, все подойдут к финальной игре в хорошей форме. А если даже команда и проиграет финал, по словам тренера, вся Хорватия все равно будет праздновать.

Полузащитник и капитан хорватской команды Лука Модрич сказал, что не думает об индивидуальных призах, например, о золотом мяче. Все его мысли – об успехе сборной. Модрич также заявил, что факт нахождения команды в финале – это прямая заслуга нового главного тренера Далича. Команда рада работать с ним.