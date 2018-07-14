Сборная Хорватии посвятит победу на Чемпионате мира умершему вратарю

Сегодня, 16:08

Один из игроков хорватской сборной уверен, что шанс добиться чего-то особенного появился у них именно сейчас.

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич сообщил, что в случае успеха в матче с французами, посвятит эту победу своему другу, умершему в возрасте 32 лет вратарю, с которым играл с 2002 года по 2007 год в загребском «Динамо».

«Посвящу ли я победу своему другу Ивану Турине в случае успешного финального матча? Я многое прошёл в Загребе вместе с Иваном. Я посвящу победу не только ему одному, но и всем жителям Хорватии, которые сейчас болеют за нашу сборную, тем, кто когда-либо выступал в футболке Хорватии. У нас появился шанс добиться чего-то невероятного и особенного,» - прокомментировал Модрич.

По его словам, победа будет не только заслугой команды, но и достоянием целого государства.

Упорным трудом и рвением сборная Хорватии славится на этом Чемпионате мира. Несмотря на то, что даже животные-оракулы сулят им поражение, они все равно вырывают победу из рук своего противника.