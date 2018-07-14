Футболист из Венесуэлы забил гол после своей смерти

Сегодня, 15:50

Команда футболистов дала своему другу последний шанс забить гол уже после смерти.

Сообщается, что игрок молодежной сборной Венесуэлы по футзалу, футболист Кедуин Индриаго погиб в автокатастрофе. Его друзья и по совместительству игроки одной с ним команды, решили дать другу забить свой последний гол. Сцена оригинального и трогательного прощания была опубликована в Facebook одним из скорбящих.



На видео футболисты передают друг другу пас по залу и последний был передан гробу с умершим. Видно, что игроки путаются в ногах от волнения и мяч весьма неуклюже переходит от одного футболиста к другому. Но они сумели перебороть себя и рикошетом мяч попал в ворота, а друзья бросились со слезами на глазах к гробу с умершим, который «забил» мяч, сохранив традицию командного празднования после забитого гола. Толпа не могла сдержать слез в футзале. Такая трогательная сцена вызвала бурю эмоций у пользователей сети интернет. Они сообщили, что скорбят вместе с игроками сборной Венесуэлы.