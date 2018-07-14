Путин пригласил Лукашенко в Москву на финал ЧМ

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Глава республики Беларусь будет болеть «за красивый и результативный футбол».

Завтра, 15 июля, Александр Григорьевич приедет в российскую столицу. Владимир Путин отправил приглашение лидеру белорусского народа принять участие в закрытии ЧМ и увидеть финальный матч. Финальная игра пройдет на столичном стадионе «Лужники». За звание чемпиона будут сражаться команды Франции и Хорватии.

По словам Эйсмонт, белорусский лидер внимательно следил за главным футбольным событием, каждый матч которого держал болельщиков в напряжении не зависимо от состава сборной. И добавила, что, по мнению Лукашенко благодаря этому мундиалю болельщики смогли открыть для себя и всего мира новые звездные футбольные команды.

Недавно появилась информация, что на финал ЧМ в Москву прилетит известный актер Кит Харингтон со своей супругой Роуз Лесли, которые сыграли Джона Сноу и Игритт в одном из самых ярких сериалов «Игра престолов».