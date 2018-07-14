Дмитрий Тарасов подписал контракт с «Локомотивом» на 1 год

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Полузащитник терялся в догадках, успели ли его «подсидеть», пока он был в роддоме.

Тарасов подписал новое соглашение с «Локомотивом» на 1 год. Перед этим судьбоносным решением футболист подметил, что хотел бы не покидать этот клуб.

«Очень рад остаться в «Локомотиве». Это мой дом, моя семья и самые лучшие болельщики! Мы добились больших успехов, но впереди не менее сложные испытания, новый сезон, Лига чемпионов. Совсем скоро присоединюсь к команде на сборах, успел соскучиться по ребятам!», - сказал Тарасов.

Известно, что играть за ФК «Локомотив» он начал 8 лет тому назад. За успешные 8 лет карьеры смог реализовать 12 голов в 173 матчах. Самым огромным достижением стало чемпионство на Кубке России. Теперь на носу уже очередной контракт от руководства клуба. Только непонятным остается вопрос где проводит свое свободное время молодой папа: в роддоме, а теперь дома с женой и ребенком, или в клубах с «сомнительными» компаниями.

К слову, начинающая модель из Азербайджана Кристина Замир получила в качестве презента от молодого папы Тарасова бутылку алкоголя в одном из ночных клубов столицы, якобы за красивые глазки.