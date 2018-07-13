В Сочи выдра-предсказатель определила победителя ЧМ-2018

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Маленький предсказатель определил аутсайдера в финальном матче, но все не так просто, как кажется.

Выдра в Сочи предсказала победителя ЧМ-2018. По мнению маленького оракула, в Чемпионате мира победителем выйдет Франция. В бассейн с животным бросили два мяча с флагами Франции и Хорватии. Ни капли не сомневаясь, выдра-предсказатель двинулась в сторону мяча Франции и тем самым определила победителя. Однако, стоит напомнить, что хорватский гиббон-оракул уже ранее ошибся, предрекая проигрыш своим соотечественникам. Хорваты все-таки выиграли у России со счетом 4:3 по пенальти.

Выдра-предсказатель ранее уже давала прогноз насчет одного из матчей Хорватии - полуфинального. И снова Хорватия, как определила маленькая выдра, должна была проиграть. Однако, по всей видимости, сборная Хорватии не верит в предсказания или магию и полагается только на собственные силы. Как можно заметить, с каждым разом, когда им предрекают проигрыш - они не падают духом и все равно выигрывают матч за матчем.