Сегодня, 18:15

Соцопрос ИЦ «Розмир» раскрыл скрытую проблему – алкоголизм во время просмотра футбольных матчей у 81% гостей мундиаля.

Болельщики довольны качеством и вкусом пива на стадионах ЧМ-2018. Об этом рассказали инициаторы и исполнители проекта. Болельщиков спросили о том, довольны ли они качество и вкусом пива. 81% респондентов предпочитает пить пиво (более 2,5°) во время поединка, а 11% - испытали коктейли с алкоголем и без него.

70% от всего количества опрошенных высоко оценили вкус и качество пива Bud. Исследовательский центр «Ромир», подчеркнул, что 36% опрошенных отметили особый вкус хмельного напитка. К слову, болельщики решили приблизить Россйскую Федерацию к новому направлению, которое поддерживается в Европе - испытать власть России на предмет терпимости к ЛГБТ - и провели несогласованную акцию в центре Москвы.